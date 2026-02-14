Niet het hoge salaris van de PG, maar juridische coup in DNA baart Jogi zorgen

In Suriname is er een storm van kritiek losgebarsten nadat bestuurskundige Eugene van der San eerder berekeningen van de salarissen van het OM en de rechterlijke macht op basis van de wet publiekelijk had gemaakt.

Hierbij kwam naar voren dat procureur-generaal Garcia Paragsingh een nettobedrag van ruim 1 miljoen SRD maandelijks ontvangt en dat de loonreeksen van rechters oplopen tot 600.000 SRD per maand.

Nadat er ook daarop kritiek kwam, heeft hij zelf ook aangegeven een salarisstrook van de PG te hebben ontvangen om zijn eerdere bewering over haar riant salaris te staven.

De nieuwe bezoldigingsreeks die dit mogelijk maakt is ingegaan per 14 juli 2025, twee dagen voor de machtsoverdracht aan de regering Simons-Rusland.

Afgelopen week zijn er ook vragen hierover in DNA gesteld. JusPol-minister Harish Monorath gaf toen aan deze vraag te zullen meenemen voor onderzoek en er op een later stadium op in te gaan.

Voor VHP-parlementariër Mahinder Jogi is de discussie over de salarissen op dit moment niet zo belangrijk. Volgens de Surinaamse politicus is het belangrijker dat voorkomen wordt dat de rechtsstaat en democratie in gevaar worden gebracht door de juridische coup die de coalitie in De Nationale Assemblee (DNA) middels wetswijziging wenst te plegen.

“Salarissen van iedereen worden bepaald op basis van regelingen die er bestaan. Als u en anderen vinden dat het scheef is, dan moet er gekeken worden naar die regeling. Voor mij zijn de rechtsstaat en de democratie belangrijker.

Voor mij is belangrijker dat men geen juridische coup pleegt en het Openbaar Ministerie of de rechterlijke macht overneemt. Dat die dominantie plaatsvindt. Het is voor mij belangrijk dat wij dat voorkomen en dat de rechtsstaat blijft bestaan.

We hebben te veel geofferd in dit land om de democratie en rechtsstaat terug te krijgen”, zei Jogi in een interview op TBN.