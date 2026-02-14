Lau en Pawiroredjo verbaasd over 30% salarisverhoging voor SZF

De NPS-parlementariërs Jeffrey Lau en Jerrel Pawiroredjo zijn verbaasd dat ondanks de enorme problemen in de zorgsector en de dalende koopkracht van alle landsdienaren, het personeel en directie van het Staatsziekenfonds (SZF) een verhoging van 30% hebben gehad. Deze kwestie werd afgelopen donderdag aangekaart in De Nationale Assemblee (DNA).

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) bevestigde de salarisverhoging en merkte op dat dit is gekomen op basis van een lopende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij het SZF.

“En op basis van die cao is er inderdaad een salariscorrectie, salarisverhoging die is afgesproken met de werkers. Dus er is een salarisverhoging bij het SZF ja”, zei de bewindsman.

Volgens Lau is het geen geheim dat het zorgsysteem in Suriname, waaronder de ziekenhuizen en het personeel, in grote financiële problemen zitten. Vooral met de ‘Chikungunya-ramp’ zijn er veel middelen nodig.

Pawiroredjo zei niet aan cao-afspraken te willen komen, maar dat dit besluit wel gerijmd moet worden in relatie tot de hele situatie in de sector. “Bovendien, misschien kan de minister ons zeggen hoeveel mensen bij het Staatsziekenfonds werken. Want feitelijk is het Staatsziekenfonds een doorgeefluik van overheidsmiddelen. Het is geen verzekeringsmaatschappij. En als ze wel verzekeringen verkopen, voldoen ze dan aan de wet? Want dan moeten ze voldoen aan financiële regelgeving. Kunnen we zo’n verhoging wel rechtvaardigen?”, aldus Pawiroredjo.

Misiekaba benadrukte dat deze verhoging door het vorige bestuur van SZF is goedgekeurd toen hij nog geen minister was. Het zijn de statuten van SZF die hiervoor mandaat geven aan het bestuur wanneer onderhandelingen plaats hebben gehad.

De bewindsman stelde direct nadat hij informatie hierover kreeg, zelf aan de directie te hebben aangegeven niet blij te zijn met deze verhoging op dit moment. Echter zal hij niet tornen aan afspraken die gemaakt zijn op grond van een cao.