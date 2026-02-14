Jaloezie na zelfdoding: 24-jarige steekt ex van overleden vriendin neer

De 24-jarige Orbiënto A. is donderdagavond aangehouden nadat hij zich bij zijn arrestatie verzette en een glazen fles naar de Surinaamse politie gooide. Hij wordt verdacht van het toebrengen van een steekwond aan het 21-jarige slachtoffer C.K. op woensdag 4 februari, bij een winkel op de kruising van de Ramgoelamweg en de Tapaistraat in Suriname.

Volgens de aangever bestond er al langer een gespannen verhouding tussen hem en de verdachte. Orbiënto had eerder een relatie met de inmiddels overleden S.L., die enkele dagen vóór het incident overleed na het innemen van Gramoxone.

De aangever vermoedt dat jaloezie een rol speelde in het conflict. “Hij en ik hebben nooit een goede band gehad. Ik denk dat jaloezie een grote rol heeft gespeeld, want ik heb nog steeds een goede band met familieleden van de overleden S.L.”, verklaarde hij.

Op de middag van 4 februari bevond het slachtoffer zich voor de winkel toen Orbiënto naderde. Om een confrontatie te voorkomen, liep de aangever naar binnen. De verdachte volgde hem echter, pakte een mes uit een worstbak bij een worstverkoper buiten de winkel en betrad eveneens de zaak.

Volgens de verklaring zwaaide hij zonder aanleiding met het mes in de richting van het slachtoffer en riep: “mi ow kier joe mars tide”.

Toen C.K. probeerde het mes af te pakken, trok Orbiënto het terug en stak vervolgens toe. Daarbij liep het slachtoffer een steekwond op aan zijn linkerarm. C.K. wist via de achterdeur te ontkomen en deed direct aangifte bij de politie van Latour. Later ontving hij naar eigen zeggen dreigende WhatsApp-voiceberichten van de verdachte.

Negen dagen na de steekpartij lokaliseerde de politie Orbiënto donderdagavond op de kruising van de Toekomstweg en de Kastiestraat. Bij nadering zou hij herhaalde bevelen van agenten hebben genegeerd en geprobeerd hebben te vluchten in de richting van de Ramgoelamweg.

Tijdens zijn vlucht gooide hij een glazen fles naar de politie, kennelijk met de bedoeling de agenten te verwonden. Ondanks een achtervolging bleef hij rennen, waarna de politie twee waarschuwingsschoten in de lucht loste om hem tot staan te brengen.

Bij een korte ondervraging gaf Orbiënto toe dat hij het mes had gepakt en het slachtoffer had gestoken. Hij verklaarde boos te zijn geweest, omdat het slachtoffer volgens hem leugens over hem had verspreid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.