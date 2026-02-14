HomeOnderwerpenJustitie en politieGuyanese vader en zoon aangehouden bij inval Nieuw-Amsterdam; drugs en illegale sigaretten...
Guyanese vader en zoon aangehouden bij inval Nieuw-Amsterdam; drugs en illegale sigaretten gevonden

Guyanese vader en zoon aangehouden bij inval Nieuw-Amsterdam; drugs en illegale sigaretten gevonden

Bij een inval in het ressort Nieuw-Amsterdam (Commewijne) heeft de politie van Regio Oost een vader en zijn zoon aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

De twee, van Guyanese komaf, zouden bovendien illegaal in Suriname verblijven.

Volgens de Surinaamse politie werden bij de verdachten verschillende verboden middelen aangetroffen, waaronder hasj, crack cocaïne en marihuana. Ook werden 14 sloffen illegale sigaretten in beslag genomen.

De verdachten zouden de goederen openlijk hebben verkocht aan drugsverslaafden. Na voorgeleiding zijn beiden in verzekering gesteld.

De verdere behandeling van de zaak is overgedragen aan politiebureau Nieuw-Amsterdam, dat het onderzoek voortzet.

