Gentle: “Chan Santokhi moet in staat van beschuldiging worden gesteld”

Oud-politieofficier en activist Sergio Gentle heeft zich vandaag scherp uitgelaten over de financiële verhoudingen binnen de Surinaamse rechtsstaat. Na wat hij omschrijft als “ample overwegingen” en op basis van het beschikbare feitenmateriaal, waaronder de heimelijke salarisverhogingen binnen het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechterlijke Macht, trekt Gentle een harde conclusie.

Zijn reactie volgt nadat vrijdag het bewijs over de enorme beloning van de procureur-generaal (pg) is geleverd, nadat haar salarisstrook was uitgelekt. Daaruit blijkt dat het bruto-totaalbedrag per maand ruim SRD 1,4 miljoen bedraagt. Na inhoudingen resteert een netto-inkomen van ruim SRD 1 miljoen.

De afgelopen periode is er veel kritiek ontstaan op het salaris van de pg en op de in 2025 ingevoerde nieuwe bezoldigingsreeks voor de leden van het OM en de Rechterlijke Macht. Volgens Gentle wijzen deze ontwikkelingen op ernstige structurele misstanden binnen het staatsbestel. Hij stelt onder meer dat:

de vorige president (lees: ’s Landsbestuur) het systeem van checks and balances heeft omgekocht met royale beloningen;

daardoor zaken tegen de Staat Suriname constant worden verschoven;

zaken die de Staat aanhangig maakt, onder andere tegen de vakbeweging, sneller op de rol verschijnen en worden afgewerkt;

het parlement nu moet tonen of het ballen heeft om de balans weer recht te zetten;

er daarom geen geld is voor de politie en andere afdelingen van het ministerie, omdat het salaris van de pg zwaarder op de begroting drukt dan andere posten bijeen opgeteld;

het beschamend is dat, terwijl het land in een economische crisis zit, rechters zodanig worden beloond dat zij geen omkijken hebben en toch recht moeten spreken over anderen die niet eens de mogelijkheid hebben om brood op tafel te leggen;

geen enkele VHP’er dit gedrag van hun partijvoorzitter publiekelijk heeft afgekeurd;

de VHP een criminele organisatie is die de veiligheid van de Staat Suriname in gevaar heeft gebracht en daarom eigenlijk bij wet moet worden verboden;

Chan Santokhi in staat van beschuldiging moet worden gesteld, omdat hij de hele inrichting van de Staat Suriname heeft upgefokt;

iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het totstandkomen van dit paskwel en die daarvan heeft geprofiteerd of is begunstigd, met hand en tand moet worden aangepakt — het liefst meteen, omdat dit ongehoord en onbehoorlijk is.

Volgens Gentle is het nu afwachten wat er verder zal gebeuren. Hij plaatste zijn kritiek ook in een bredere maatschappelijke context en verwees daarbij naar de bekende songtekst van Papa Tauwtjie: “Mi kondre e bari, mi kondre e krey. Sranan e krey adyen. Mi kondre e krey adyen.”

Bijna twintig jaar later, zo stelt Gentle, is die “krey” nog steeds niet voorbij. Papa T is overleden, maar het leed van het land duurt voort. Hij vraagt zich af wanneer de bevolking eindelijk rust zal worden gegund en stelt dat steeds opnieuw dezelfde keuzes worden gemaakt, terwijl degenen die het zouden moeten veranderen eerst aan zichzelf denken en niet aan de rest.