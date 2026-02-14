Danitsia Sahadewsing schittert tijdens The Voice of Holland en door naar volgende ronde

Danitsia Sahadewsing uit Suriname heeft vrijdag een schitterend optreden neergezet tijdens de Blind Auditions van The Voice of Holland. Met het zingen van Old and Grey wist zij zowel de coaches als het publiek te raken.

De coaches waren vol lof over haar stem, uitstraling en opvallende podiumpresence. Ook haar stijlvolle verschijning en unieke vibe werden geprezen.

Het sterke optreden resulteerde erin dat Danitsia overtuigend werd geselecteerd voor de volgende ronde van de talentenjacht.

De Surinaamse zangeres koos uiteindelijk voor Ilse DeLange als haar coach, met wie zij haar verdere muzikale traject in de competitie zal voortzetten.

Danitsia is in Suriname al geruime tijd actief als zangeres en songwriter en staat bekend als een veelzijdige performer met eigen muziek en optredens.

Haar deelname aan The Voice of Holland betekent het vervullen van een langgekoesterde droom en biedt haar de kans om haar talent aan een breed Nederlands publiek te laten zien.

Het optreden van Danitsia is hieronder te bekijken.