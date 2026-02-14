47-jarige betaalt verduisterd bedrag terug na aangifte van oplichting

De 47-jarige verdachte S.B. heeft vrijdag een geldbedrag van 1.900 euro terugbetaald nadat tegen hem aangifte was gedaan wegens oplichting, verduistering en diefstal. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie mocht de verdachte huiswaarts keren.

De 41-jarige G.A. deed op vrijdag 30 januari aangifte tegen S. Volgens de aangever had hij op zondag 25 januari bij een supermarkt aan de Latourweg in Suriname het geld overhandigd aan de verdachte. Hij had zijn voertuig verpand bij een kennis genaamd Oela. S., een goede vriend van deze kennis, zou bereid zijn geweest het geld namens hem in ontvangst te nemen en over te dragen ter aflossing van zijn schuld. Na telefonisch contact spraken beiden af elkaar in de avonduren te ontmoeten bij de supermarkt.

Ter plaatse overhandigde G.A. een bedrag van 1.900 euro aan S., met de uitdrukkelijke bedoeling dat dit geld aan Oela zou worden afgestaan. Kort nadat zij uiteen waren gegaan, werd de aangever door S. gebeld met de mededeling dat hij nabij de Derde Rijweg door de politie was aangehouden. Het gesprek werd abrupt beëindigd.

Toen G.A. vervolgens contact opnam met Oela, bleek dat deze geen geld had ontvangen en bovendien had geadviseerd geen zaken via S. te regelen. Pogingen om S. opnieuw telefonisch te bereiken mislukten, omdat zijn toestel was uitgeschakeld.

De aangever stapte direct daarna naar politiebureau Kwatta om te informeren of S. daadwerkelijk was aangehouden. De politie verklaarde echter dat niemand met die naam kort daarvoor was binnengebracht en verwees hem door naar bureau Uitvlugt. Ook daar bleek geen sprake van een aanhouding.

Hierdoor ontstond bij de aangever het vermoeden dat het geld was verduisterd. Na enkele dagen werd hij alsnog door S. gebeld, die hem voorhield rustig te wachten om het geld terug te krijgen. Dit was voor G.A. aanleiding om formeel aangifte te doen.

De verdachte werd vrijdag aangehouden. Hij gaf toe het geld te hebben ontvangen. Hij verklaarde dat hij 1.700 euro had verrekend voor een ticket waarvoor G.A. hem nog moest betalen.

Na betaling van het volledige bedrag mocht S. weer huiswaarts keren.