HomeOnderwerpenJustitie en politieWoning van politieman volledig verwoest door brand
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Woning van politieman volledig verwoest door brand

-

0

Caribbean Night

Een laagbouwwoning is vanmorgen volledig door brand verwoest aan de Moyweg in Suriname. Het betrof het huis van een politieman, waar hij samen met zijn vrouw en kinderen woonde.

Volgens de bewoner lag hij te slapen toen hij plotseling wakker werd door een brandlucht. Bij het controleren van de woning ontdekte hij tot zijn schrik dat één van de slaapkamers van zijn kinderen in brand stond.

Werken in de Caribbean

Hij schakelde direct de brandweer in, maar het huis en de inboedel konden niet meer worden gered. Bij aankomst stond de woning reeds volledig in lichterlaaie.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Ten tijde van de brand was alleen de politieman thuis; zijn kinderen waren op school en zijn vrouw was niet aanwezig.

Volgens Pinas was de woning niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Man mishandelt partner en dreigt haar te doden na ‘late’ thuiskomst
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen