Woning van politieman volledig verwoest door brand

Een laagbouwwoning is vanmorgen volledig door brand verwoest aan de Moyweg in Suriname. Het betrof het huis van een politieman, waar hij samen met zijn vrouw en kinderen woonde.

Volgens de bewoner lag hij te slapen toen hij plotseling wakker werd door een brandlucht. Bij het controleren van de woning ontdekte hij tot zijn schrik dat één van de slaapkamers van zijn kinderen in brand stond.

Hij schakelde direct de brandweer in, maar het huis en de inboedel konden niet meer worden gered. Bij aankomst stond de woning reeds volledig in lichterlaaie.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Ten tijde van de brand was alleen de politieman thuis; zijn kinderen waren op school en zijn vrouw was niet aanwezig.

Volgens Pinas was de woning niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.