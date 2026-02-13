Suriname en Saoedi-Arabië bespreken nieuwe stappen in samenwerking

HomeNieuws uit SurinameSuriname en Saoedi-Arabië bespreken nieuwe stappen in samenwerking
Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft op woensdag 12 februari 2026 de niet-residerend ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië voor Suriname, Abdullah Muhammad Alsaihani, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Het onderhoud stond in het teken van de verdere uitbouw van de relatie tussen beide landen.

Tijdens het gesprek is onder meer vooruitgeblikt op topontmoetingen die in de eerste helft van 2026 op de planning staan. Daarnaast wisselden Bouva en Alsaihani van gedachten over onderwerpen die de bilaterale samenwerking moeten verdiepen, waaronder lopende gesprekken over visumafspraken, samenwerking op het gebied van luchtvaart en investeringen, het versterken van multilaterale contacten en het uitbreiden van beurzenprogramma’s.

Ambassadeur Alsaihani is van 12 tot en met 13 februari 2026 in Suriname voor een werkbezoek dat gericht is op afstemming en verbreding van de samenwerking. In dat kader staan ook gesprekken gepland met De Nationale Assemblee, diverse ministers, de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken en vertegenwoordigers van Surinaamse moslimorganisaties.

Met het bezoek willen beide landen de onderlinge banden verder structureren en concrete kansen verkennen om de samenwerking op meerdere terreinen te versterken.

AZP redt slachtoffer aanrijding na letsel aan aorta; chirurgen uit NL overgevlogen
