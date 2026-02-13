HomeOnderwerpenGezondheidSurinaamse arts in VS steunt RCR Zorghotel met mobiele ECG na persoonlijke...
Surinaamse arts in VS steunt RCR Zorghotel met mobiele ECG na persoonlijke ervaring

Surinaamse arts in VS steunt RCR Zorghotel met mobiele ECG na persoonlijke ervaring

Het RCR Zorghotel in Suriname heeft een draagbaar McKesson ECG-apparaat ontvangen dankzij een schenking van dr. Yvonne McKinney, een arts van Surinaamse afkomst die in Californië (Verenigde Staten) werkzaam is.

Met de donatie krijgt de instelling extra ondersteuning bij het monitoren van hartfuncties, een belangrijke aanvulling voor de medische zorgverlening.

Dr. McKinney is al meer dan 25 jaar actief in de gezondheidszorg en werkt in de Verenigde Staten binnen twee eigen zorginstellingen. Het apparaat werd per post naar Suriname verzonden; zij was niet persoonlijk aanwezig bij het moment waarop de schenking werd ontvangen.

Volgens het RCR Zorghotel heeft de donatie ook een duidelijke persoonlijke achtergrond. De schenking geldt als een blijk van waardering voor de zorg die haar vader binnen de instelling heeft gekregen. Hij overleed op 10 januari, een jaar geleden, na een periode van ziekte waarin hij intensief werd begeleid en verzorgd in het zorghotel.

Bij het fotomoment rond de ontvangst van het apparaat waren onder meer Wayne Telgt, algemeen directeur, en dr. Rajiv Rewat, waarnemend medisch directeur, aanwezig.

Het RCR Zorghotel spreekt in een reactie zijn diepe dank uit aan dr. McKinney en noemt de bijdrage een betekenisvolle geste voor de verdere versterking van de medische zorg in Suriname.

