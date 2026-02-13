HomeNieuws uit SurinameSimons heeft geen spijt van samenwerking met ABOP
Simons heeft geen spijt van samenwerking met ABOP

Simons heeft geen spijt van samenwerking met ABOP

President Jennifer Simons heeft geen spijt dat zij de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP) ook in de coalitiesamenwerking heeft meegenomen.

“Ik heb geen spijt. We zijn met zes partijen en dat is niet eenvoudig. Dus we moeten met elkaar praten. We hebben laatst afgesproken om weer vaker gezamenlijk te zitten. We weten dat de ABOP in de vorige regeerperiode zat en dat dit bepaalde dingen met zich mee zou brengen. En dat moeten we accepteren”, zei het staatshoofd, dat ook leider is van de NDP, in het programma Bakana Tori.

Het is geen geheim dat de ABOP niet blij is met bepaalde besluiten die nu in de regering Simons-Rusland worden genomen. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is de recente non-actiefstelling van ABOP-topper Wensley Rozenhout als president-directeur bij Grassalco nv.

Simons stelt dat iedereen moet beseffen dat dingen nu anders moeten worden gedaan. “We moeten dingen anders gaan doen. We weten dat het niet in één keer gaat, maar ik ga blijven proberen om de mensen te overtuigen. Ook mijn mensen en de andere partijen.

We moeten stappen zetten richting verandering. Alles gaat niet direct kunnen, maar we moeten toch stappen zetten”, aldus de Surinaamse president.

Suriname en Saoedi-Arabië bespreken nieuwe stappen in samenwerking
