Man mishandelt partner en dreigt haar te doden na ‘late’ thuiskomst

Een vrouw heeft op donderdag 5 februari aangifte gedaan bij het politiebureau Rijsdijk tegen haar partner N.R. wegens mishandeling en bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Het paar heeft samen twee kinderen: een zoon van 11 en een dochter van 10 jaar. Volgens de vrouw zijn er vaker ruzies binnen het gezin en wordt zij regelmatig door haar partner mishandeld, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Op de bewuste dag bracht zij haar zoon naar de dokter en kwam zij om 18.00 uur thuis aan. Bij aankomst merkte zij dat haar man boos naar haar keek, omdat hij vond dat zij te laat was teruggekomen.

Zonder enige aanleiding zou de man haar bij de keel hebben gegrepen en hebben gewurgd. Vervolgens sleepte hij haar over de stenen vloer van de garage en sloeg haar meerdere keren met zijn vuisten over het hele lichaam. Ook pakte hij een hooivork en uitte hij dreigementen om haar te doden.

De vrouw wist te vluchten en zocht hulp bij haar oom. Daarna deed zij het politiebureau aan om aangifte te doen.

De man werd aangehouden en is na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.