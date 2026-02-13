HomeOnderwerpenJustitie en politieGroot aantal vervallen en ondeugdelijke producten aangetroffen bij winkelcontroles in Kabalebo
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Groot aantal vervallen en ondeugdelijke producten aangetroffen bij winkelcontroles in Kabalebo

-

0
Groot aantal vervallen producten aangetroffen bij winkelcontroles in Kabalebo

Caribbean Night

Bij recente winkelcontroles in Kabalebo heeft de bestuursdienst van het districtscommissariaat een groot aantal vervallen producten aangetroffen.

Daarnaast werd er ook beschadigde verpakkingen en sterk verroeste blikverpakkingen gevonden. Deze ondeugdelijke artikelen zijn in beslag genomen en op verantwoorde wijze vernietigd.

Werken in de Caribbean

De controles, die regelmatig worden uitgevoerd, zijn bedoeld om na te gaan of winkeliers zich houden aan de voorwaarden die in hun vergunning zijn vastgelegd, evenals aan de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.

De autoriteiten benadrukken het belang van waakzaamheid bij consumenten. Zij wordt aangeraden altijd de vervaldatum te controleren en alert te zijn op beschadigde verpakkingen of roestvorming op blikverpakkingen.

Het gebruik van dergelijke producten kan schadelijk zijn voor de gezondheid en vormt een risico voor de veiligheid van de gemeenschap.

De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname. De brandweer heeft tijdens deze actie tevens de brandveiligheid van de gecontroleerde winkels beoordeeld.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Brazilianen aangehouden op verdenking van mensenhandel en mensensmokkel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen