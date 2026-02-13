Groot aantal vervallen en ondeugdelijke producten aangetroffen bij winkelcontroles in Kabalebo

Bij recente winkelcontroles in Kabalebo heeft de bestuursdienst van het districtscommissariaat een groot aantal vervallen producten aangetroffen.

Daarnaast werd er ook beschadigde verpakkingen en sterk verroeste blikverpakkingen gevonden. Deze ondeugdelijke artikelen zijn in beslag genomen en op verantwoorde wijze vernietigd.

De controles, die regelmatig worden uitgevoerd, zijn bedoeld om na te gaan of winkeliers zich houden aan de voorwaarden die in hun vergunning zijn vastgelegd, evenals aan de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.

De autoriteiten benadrukken het belang van waakzaamheid bij consumenten. Zij wordt aangeraden altijd de vervaldatum te controleren en alert te zijn op beschadigde verpakkingen of roestvorming op blikverpakkingen.

Het gebruik van dergelijke producten kan schadelijk zijn voor de gezondheid en vormt een risico voor de veiligheid van de gemeenschap.

De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname. De brandweer heeft tijdens deze actie tevens de brandveiligheid van de gecontroleerde winkels beoordeeld.