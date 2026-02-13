HomeOnderwerpenGezondheidAZP redt slachtoffer aanrijding na letsel aan aorta; chirurgen uit NL overgevlogen
AZP redt slachtoffer aanrijding na letsel aan aorta; chirurgen uit NL overgevlogen

Foto via AZP

In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is een 18-jarige patiënt met succes behandeld aan een levensbedreigend letsel aan de aorta, opgelopen bij een aanrijding. Het gaat om een type verwonding waarbij slachtoffers in veel gevallen de plek van het ongeval niet halen.

Dankzij snel handelen en een strak gecoördineerde aanpak kon de jongeman binnen een week na het incident alsnog tijdig gespecialiseerde zorg krijgen.

Volgens informatie uit het ziekenhuistraject werd in korte tijd een besluit genomen over de noodzakelijke behandeling, waarna intensief overleg volgde met medische collega’s uit Nederland. Die internationale afstemming leidde ertoe dat twee gespecialiseerde vaatchirurgen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar Paramaribo afreisden om de complexe ingreep te ondersteunen.

De procedure werd uitgevoerd door het AZP-team onder leiding van arts Pieter Voigt, samen met een multidisciplinair behandelteam. Daarbij waren onder meer een cardioloog, anesthesiologen en gespecialiseerde professionals van de operatiekamer en intensive care betrokken. Het ziekenhuis benadrukt dat juist die nauwe samenwerking tussen meerdere disciplines essentieel was om de patiënt veilig door de spoedinterventie te loodsen.

De behandeling past binnen de bredere en duurzame samenwerking tussen het AZP en het LUMC. In dit partnerschap staan kennisuitwisseling, gezamenlijke besluitvorming, opleiding en het versterken van specialistische zorgcapaciteit centraal. Voor deze casus speelde ook de snelle organisatie van logistiek en ondersteuning een belangrijke rol, waarbij onder meer de armulov-regeling met het SZF als uitvoerend orgaan werd ingezet.

De patiënt herstelt voorspoedig en maakt het volgens het ziekenhuis goed. Verwacht wordt dat hij binnenkort naar huis kan. Het AZP noemt de casus een krachtig voorbeeld van wat mogelijk is wanneer internationale samenwerking, efficiënte coördinatie en teamwerk samenkomen bij hoogcomplexe en zeldzame medische situaties. Het ziekenhuis spreekt dank uit aan het behandelend team, ondersteunende medewerkers en het SZF, en benadrukt zich te blijven inzetten voor hoogwaardige zorg en verdere versterking van internationale medische samenwerkingen.

