Aangespoeld zwerfvuil bij Albina-strand opgeruimd

De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van Marowijne Noord-Oost heeft het strand nabij het centrum van Albina grondig schoongemaakt. Daarbij is een grote hoeveelheid zwerfvuil, aangespoeld afval en organische resten handmatig verwijderd.

De schoonmaakactie is noodzakelijk omdat door het getij dagelijks opnieuw afval vanuit de Marowijnerivier op het strand terechtkomt. Het steeds terugkerende zwerfvuil zorgt niet alleen voor een onaantrekkelijk stadsbeeld, maar brengt ook hoge schoonmaakkosten met zich mee, meldt het districtscommissariaat.

Districtscommissaris Marvin Vijent zet zich actief in om de problematiek terug te dringen en roept bewoners en bezoekers van het district op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Volgens de districtsleiding kunnen bezoekers van Marowijne helpen door geen afval uit boten of voertuigen te gooien en altijd een zak in de boot of auto te bewaren om afval in te verzamelen. Op die manier kan worden voorkomen dat het vuil uiteindelijk in de rivier belandt en opnieuw aanspoelt op de stranden van Albina in het oosten van Suriname.

Het districtscommissariaat benadrukt dat deze schoonmaakacties regelmatig zullen worden voortgezet om het gebied schoon en leefbaar te houden voor bewoners en toeristen.