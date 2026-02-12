Surinaams meisje (15) kwam zieke moeder in NL helpen maar werd misbruikt door 58-jarige stiefvader

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft een gevangenisstraf van 65 maanden geëist tegen een 58-jarige man uit Leiderdorp in de provincie Zuid-Holland. De man L.M. wordt verdacht van zwaar seksueel misbruik van een 15-jarig meisje uit Suriname.

De tiener was vanuit Suriname naar Leiderdorp gekomen, om bij haar zieke moeder en diens nieuwe vriend L.M. te gaan leven. Volgens het OM zou het misbruik zich hebben afgespeeld tussen eind 2021 en medio 2022, buiten medeweten van haar moeder.

In de zaak speelt forensisch bewijs een grote rol: er is DNA-materiaal van de verdachte gevonden op het lichaam van het meisje en er zijn ook sporen aangetroffen op beddengoed.

Daarnaast verwijst het OM naar een belastend Snapchat-gesprek waarin de man zou erkennen dat er seks is geweest, al ontkent hij alles en beweert hij dat het meisje hem vals beschuldigt.

Volgens de verdachte uitte de Surinaamse tiener de beschuldigingen omdat ze eigenlijk niet naar Nederland had willen komen en dat ze met de valse beschuldigingen aan zijn adres wraak had willen nemen.

Het slachtoffer liet via een verklaring weten dat het trauma haar nog dagelijks achtervolgt en dat zij zich langdurig schaamde en ‘vies’ voelde.

De verdediging zet vraagtekens bij haar geloofwaardigheid en stelt dat de politie mogelijk onjuist heeft gehandeld bij het bekijken van de telefoon, waardoor chatbewijs niet gebruikt zou mogen worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.