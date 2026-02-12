R&B Legends 16 Year Anniversary met Jayh & Re-Play op 21 maart in Hemkade

Zestien jaar geleden maakte Nederland kennis met het grootste, gezelligste én vooral meest volwassen R&B Oldskool event van het land: R&B Legends. De rest is geschiedenis.

Na het uitverkopen van elke locatie en een ongeëvenaarde groei in bezoekersaantallen zijn ze in rap tempo uit hun jasje gegroeid. Het is tijd voor het volgende hoofdstuk. The Legends continue… Bigger & Better.

Bigger & Better

Zet zaterdag 21 maart 2026 met hoofdletters in je agenda, want dan wordt het 16-jarig jubileum van R&B Legends gevierd in een ruimere locatie met meerdere zalen en waanzinnige optredens — samen met jullie: onze Legends.

“Al 16 jaar voelen wij ons gedragen, erkend en geëerd door jullie liefde, support en aanwezigheid. Dankzij jullie zijn wij uitgegroeid tot het grootste, gezelligste en meest volwassen R&B Oldskool event van Nederland.

En om die waardering te laten zien en te laten voelen, leggen wij jullie tijdens dit jubileum — zonder extra kosten — extra in de watten. Want wie jarig is, trakteert. Daarom hebben wij niet één, maar twee legendarische optredens van eigen bodem. Maak je klaar voor een jubileumoptreden van niemand minder dan Jayh & Re-Play — Live on Stage!”

Meer keuze. Meer vibes. Meer Legends.

Zaal I – R&B Legends

De hoofdzaal waar alles samenkomt: de grootste R&B Oldskool classics, iconische vibes en Jayh & Re-Play live on stage, met de beste deejays van Nederland.

Zaal II – Caribbean Legends

Groter dan ooit en volledig gewijd aan de heerlijkste Caribbean sounds van toen en nu. Warm, energiek en non-stop dansen onder begeleiding van top deejays.

Zaal III – Oldskool Legends

Terug van weggeweest: pure nostalgie met de beste 80’s & 90’s classics, New Jack Swing en echte oldskool vibes voor de liefhebbers.

Locatie

Op zaterdag 21 maart 2026 opent de legendarische, vernieuwde locatie Hemkade 48 – Zaandam haar deuren voor de Legends Family. Gelegen op een steenworp afstand van Amsterdam, met ruime zalen en voldoende parkeergelegenheid rondom de locatie.

Belangrijke info

Datum: zaterdag 21 maart 2026

Locatie: Hemkade 48

Adres: Hemkade 48, 1056 PS Zaandam

Tijd: 22:00 – 05:00 (toegang tot 03:30)

Gratis parkeren rondom de locatie | bewaakt betaald parkeren voor de deur

Leeftijd: 25+ (legitimatie verplicht)

Dresscode: Dress to Impress (geen sportkleding)

History in the making… Stay Healthy, Stay Focused, Stay Legendary.

Met liefde, Club Classic Events