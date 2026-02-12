President Simons: “Ik heb niemand dingen beloofd”

President Jennifer Simons ligt niet wakker van de kritiek die op haar en haar regering wordt geleverd over de trage manier van oplossing van de problemen in het land. Volgens het staatshoofd van Suriname heeft zij tijdens haar verkiezingscampagne niemand iets beloofd.

“Voor de verkiezing…ik ben één van de politici die niemand dingen heeft beloofd. Ik heb ze precies gezegd: het gaat lang duren, het gaat moeilijk zijn en iedereen gaat moeten meewerken”, zei de president in het programma Bakana Tori.

Onder andere de jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos zei eerder zwaar teleurgesteld te zijn in de president en het vooral wars te vinden om het staatshoofd steeds te horen praten over ‘elk kind moet eten’, terwijl zij niet duidelijk aangeeft wat er met de economie gedaan zal worden zodat ouders zelf in staat worden gesteld om voor hun kinderen te zorgen.

Simons stelde dat zij van iemand die haar adviseur is juist te hebben verwacht dat intern eerst te horen. “Als je me adviseur bent, dan moet je me advies geven. Ik ben bezig met werken en we hebben een aantal dingen kunnen doen de eerste zes maanden. En de dingen die we hebben kunnen doen hebben we kunnen doen net als tegen de stroom inzwemmen”, zei Simons.

Volgens de president heeft de regering onder andere iets meer belasting kunnen binnenhalen via de Belastingdienst door bepaalde maatregelen te treffen. Ook zijn verdwenen staatsmiddelen op diverse ministeries teruggehaald en zijn er veranderingen gebracht bij overgenomen staatsbedrijven die compleet waren leeggestolen.

“Het was niet genoeg om het begrotingstekort te dekken, maar het is wel een kleine stijging geweest. We zijn via minister Tsang begonnen om de auto’s, brushcutters terug te halen. Ik denk dat de dient van Openbaar Groen de stad op dit moment een stuk beter onder controle heeft. Niet alle buurten zijn nog gedaan, maar ik weet niet wie zou verwachten dat na vijf jaar verwaarlozing wij dat in zes maanden zouden kunnen klaren.

Dat heb ik niet beloofd en het is niet mogelijk. Ik heb gezegd dat 2026 het jaar is van reparatie en kijken of we iets kunnen verbeteren voor de burgers. Daarmee zijn we elke dag bezig. Eind van de maand zult u het pakket van maatregelen horen. We praten ook met de bonden daarover om de burgers hun koopkracht een beetje te verbeteren”, stelde het staatshoofd.

Volgens Simons hebben mensen vijf jaren lang gepinaard en zijn ze moe van het pinaren. Echter heeft zij ze vanaf het begin beloofd dat zij haar best zal doen door te werken, maar dat het niet ineens afgelopen zal zijn. “Ik heb dat gewoon keihard gezegd. Dus wie de situatie kent in het land en denkt dat binnen zes maanden alles op een rij moet zijn, dan moest je naar die vorige president gaan. Want hij had beloofd dat hij het binnen zoveel maanden zou doen”, aldus de president.