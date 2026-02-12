Politie neemt 48 bromfietsen in beslag na illegale races op Ringweg

De politie van Munder heeft in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 februari een grootschalige controleactie uitgevoerd na meerdere meldingen van illegale bromfietsraces op de Ringweg in Suriname.

Onder leiding van de buurtmanager van Munder, majoor van politie Robert Best, en medewerkers van het bureau zijn daarbij 48 bromfietsen in beslag genomen.

De bromfietsen werden gebruikt voor straatraces en verkeerden veelal niet in een toegestane technische staat. Best zegt dat het gebruik van onder meer drukpijpen zonder demper zorgt voor ernstige geluidsoverlast en een gevaar vormt voor andere weggebruikers.

De buurtmanager doet een dringend beroep op bromfietsers om af te zien van illegale races op de openbare weg. Liefhebbers van snelheid wordt geadviseerd gebruik te maken van een legale racebaan of, indien nodig, een officiële vergunning aan te vragen bij de districtscommissaris.

De politie zal ook in de toekomst streng blijven optreden tegen dit soort overtredingen om de veiligheid en leefbaarheid in het ressort te waarborgen.