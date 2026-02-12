OM na overlijden 16-jarige MULO-leerlinge: “Pesten kan verwoestend zijn en is soms strafbaar”

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van een 16-jarige leerlinge van een MULO-school. Volgens het OM onderstreept dit tragische voorval hoe ingrijpend pesten kan uitpakken en waarom een krachtige aanpak noodzakelijk is. De instantie benadrukt dat pesten niet alleen direct emotionele schade veroorzaakt, maar ook blijvende gevolgen kan hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van jongeren — en zelfs volwassenen.

Het OM wijst erop dat onderzoeken laten zien dat slachtoffers van pesten vaker te maken krijgen met depressieve gevoelens, angstklachten en een laag zelfbeeld. In ernstige situaties kan pesten leiden tot schoolverlating, sociale isolatie en, in de meest extreme gevallen, zelfbeschadiging of zelfmoord. Daarnaast kan een aanzienlijk deel van de gepeste jongeren langdurig problemen houden met vertrouwen en sociale vaardigheden.

In de oproep van het OM worden scholen, ouders en jongeren aangespoord om signalen van pesten niet te negeren en actief te kiezen voor preventie en snelle interventie. Het voorkomen en stoppen van pesten is volgens de instantie geen taak van één partij, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Iedereen verdient een veilige en ondersteunende omgeving waarin men zichzelf kan zijn,” is de kernboodschap.

Het OM benadrukt bovendien dat pesten onder bepaalde omstandigheden juridisch kan worden aangemerkt als belaging (stalking) en daarmee strafbaar kan zijn. In Suriname wordt belaging (artikel 345b, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht) omschreven als het opzettelijk en stelselmatig inbreuk maken op iemands persoonlijke levenssfeer met het doel die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, of om vrees aan te jagen.

De autoriteiten hameren erop dat intimidatie en geweld in geen enkele vorm acceptabel zijn en dat dergelijke gedragingen serieus worden genomen. Het OM zegt alle noodzakelijke stappen te zullen zetten om de omstandigheden rond het incident te onderzoeken en waar nodig passende maatregelen te treffen.

Verder roept het OM iedereen die met pesten te maken krijgt op om hulp te zoeken en het te bespreken met vertrouwde personen of instanties. Alleen door gezamenlijke alertheid en inzet kan volgens de instantie worden voorkomen dat soortgelijke tragedies zich herhalen.

Het OM sluit af met medeleven voor de familie en vrienden van het slachtoffer en benadrukt zich blijvend in te zetten voor een veilige en respectvolle omgeving voor alle jongeren. Bewustwording, preventie en vroeg ingrijpen worden genoemd als cruciale pijlers om herhaling van dit tragische incident tegen te gaan.