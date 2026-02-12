Monorath: “Voorstel om jammers en cellulair blokkers te plaatsen om telefoongebruik in cellenhuizen te blokkeren”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) vindt het ernstig dat politie- als penitentiaire ambtenaren in gevangenissen en cellenhuizen zich verlagen naar het niveau van ‘middleman’. Zo wordt er onderhandeld voor telefoons of telefoongesprekken voor gedetineerden. Volgens de minister hebben het KPS en KPA voorgesteld om ‘jammers’ en cellulair blokkers te plaatsen om telefoongebruik vanuit cellenhuizen te blokkeren.

“Middleman is dat ze bemiddelen voor familieleden enerzijds, gedetineerden en mensen in cellenhuizen anderzijds. Wat gebeurt er? Er wordt onderhandeld voor telefoons of telefoongesprekken met als betaalmiddel sigaretten en drugs. Weet u hoe vaak, sinds ik minister ben, dat we mensen hebben gepakt, omdat er hasj en marihuana werd geplaatst op cruciale plekken rondom een gevangenis. Gewone burgers komen niet daar binnen om dat daar te plaatsen. We hebben heel wat controles gehouden en heel vaak worden er dingen in beslag genomen”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Eerder uitte NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa haar bezorgdheid over de situatie in cellenhuizen, waarbij personen die zijn ingesloten door anderen in het cellenhuis onder druk worden gezet om via hun familie geldbedragen over te maken. Ook worden mensen vaak ook slachtoffer van valse bestellingen door gedetineerden of huizen die worden verhuurd. Monorath stelde dat Het negatief gevolg van het gebruik van jammers echter is dat het geheel cellenhuis dan niet bereikbaar zal zijn.

“Maar we zullen jammers en cellulair blokkers moeten plaatsen en reguliere controle moeten houden. Maar dan zit ik nog steeds met een paar van die ellendelingen binnen het korps. Want ook ik weet dat het tussen de 12.000 en 15.000 SRD kost om een telefoon naar binnen te sluizen. En niemand anders dan die penitentiair ambtenaar of politieambtenaar doet het. En zij brengen het heel imago van de organisatie naar de grond”, stelde hij.

Volgens de minister wordt er nu middels intelligence onderzoekingen nagegaan wie die functionarissen zijn die dit doen, waardoor ze uit de korpsen kunnen worden geshuffeld. De situatie in de cellenhuizen zorgt volgens hem dan ook ervoor dat gedetineerden elkaar te lijf willen gaan. Hierbij worden dan bijvoorbeeld een stukje van een bezemsteel gebroken en verscherpt of gebruikt men scheermesjes of zelfs tandenborstels die geslepen worden.

“Als je geen onderhandelingsmiddel hebt, dan ga je die excessen krijgen waar mensen elkaar te lijf gaan. En daarvoor bent u niet in de gevangenis. Maar het zijn dezelfde families die gillen ‘afpersing’. Wanneer ze moksi alesi brengen, dan brengen ze voor al die politiemannen en al die mensen in de cellenhuizen. Dus het vraagstuk van corruptie is in een ketenbenadering. Die burgerij doet mee en voedt het mee. En wanneer het tegen zich keert is het de schuld van Justitie”, aldus Monorath.