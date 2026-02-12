HomeOnderwerpenGezondheidMisiekaba: "Chikungunya-muskiet is resistent geworden tegen malathion"
Misiekaba: “Chikungunya-muskiet is resistent geworden tegen malathion”

De muskiet die dengue overbrengt
Aedes aegypti, de muskiet die dengue overbrengt.

De Aedes aegypti, de muskiet die het chikungunya-virus overbrengt op mensen, is volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) resistent geworden tegen malathion.

“We zijn reeds een maand bezig te zoeken naar de juiste pesticide. Het is niet zo eenvoudig als in de winkel gaan en iets kopen”, zei de bewindsman dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA). De bewindsman ging hiermee in op vragen en opmerkingen van parlementariërs over bespuitingswerkzaamheden door het BOG, nu het aantal chikungunya-gevallen verder aan het stijgen is.

Misiekaba merkte op dat in het verleden een lokaal bedrijf in grote hoeveelheden de insecticide importeerde, waarna dit werd opgeslagen bij het BOG. Dit bedrijf levert deze diensten niet meer. Daarnaast zijn de regels van de WHO veel strenger geworden.

Toen hij aantrad als minister was er een schuld van 600.000 US dollar die betaald moest worden aan het PAHO-fund, dat Suriname onder meer van chemicaliën moest voorzien. Daardoor was er geen ruimte om weer gebruik te maken van het fonds. De schuld moest worden ingelopen en dat is een maand terug ook gedaan.

Ondertussen is de bestelling ook geplaatst, waardoor het nu afwachten is. Volgens Misiekaba duurt het gewoon tijd om de pesticide binnen te krijgen.

Naast PAHO is ook aan Brazilië gevraagd naar pesticiden, maar helaas is de binnenkomst van pesticide uit het buurland nog geen feit. Barbados heeft wel toegezegd om Suriname te helpen met chemicaliën die de larven van de muskiet kunnen doden, maar die konden niet via de SLM vervoerd worden. Er wordt via PAHO gekeken of dit via een vlucht van Copa kan.

“We zijn er continu dag en nacht mee bezig”, zei de minister. Hij vroeg aan het parlement of er leden zijn die via hun eigen netwerken ook kunnen helpen om de insecticiden voor Volksgezondheid binnen te laten halen.

