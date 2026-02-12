HomeOnderwerpenJustitie en politieMan (63) overlijdt in ziekenhuis na explosie in woning
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man (63) overlijdt in ziekenhuis na explosie in woning

-

0
brandende kaars RIP

Caribbean Night

Een 63-jarige man in Suriname is vanmiddag overleden op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, nadat hij zondag betrokken was bij een explosie in zijn woning aan de Merkiwiriweg op het Maretraiteproject.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een zoon van de overledene. Hij gaf aan dat zijn jongere broer zaterdag een gascilinder had gekocht en deze in de keuken had geplaatst. Vermoed wordt dat de gascilinder een lekkage had.

Zondag rond 08.00u betrad het slachtoffer samen met zijn vrouw (61) de keuken. Op het moment dat hij het licht inschakelde, vond er een explosie plaats, vermoedelijk veroorzaakt door opgehoopt gas dat in contact kwam met een vonk van de lamp.

Door de explosie liepen het slachtoffer en zijn vrouw brandwonden op. De man had tweedegraads brandwonden en werd door zijn familie naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Zijn vrouw liep brandwonden op aan beide voeten. Zij werd na medische behandeling naar huis gestuurd.

Sindsdien lag het slachtoffer op de Intensive Care. Vanmiddag kreeg de familie het bericht dat hun dierbare het niet heeft gehaald.

Na de explosie werd de Surinaamse politie niet direct ingeschakeld, aangezien de familie zich eerst richtte op het vervoeren van de slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp. Pas vandaag is de politie op de hoogte gesteld van het geval.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
President Simons: “Ik heb niemand dingen beloofd”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen