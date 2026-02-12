Man (63) overlijdt in ziekenhuis na explosie in woning

Een 63-jarige man in Suriname is vanmiddag overleden op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, nadat hij zondag betrokken was bij een explosie in zijn woning aan de Merkiwiriweg op het Maretraiteproject.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een zoon van de overledene. Hij gaf aan dat zijn jongere broer zaterdag een gascilinder had gekocht en deze in de keuken had geplaatst. Vermoed wordt dat de gascilinder een lekkage had.

Zondag rond 08.00u betrad het slachtoffer samen met zijn vrouw (61) de keuken. Op het moment dat hij het licht inschakelde, vond er een explosie plaats, vermoedelijk veroorzaakt door opgehoopt gas dat in contact kwam met een vonk van de lamp.

Door de explosie liepen het slachtoffer en zijn vrouw brandwonden op. De man had tweedegraads brandwonden en werd door zijn familie naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Zijn vrouw liep brandwonden op aan beide voeten. Zij werd na medische behandeling naar huis gestuurd.

Sindsdien lag het slachtoffer op de Intensive Care. Vanmiddag kreeg de familie het bericht dat hun dierbare het niet heeft gehaald.

Na de explosie werd de Surinaamse politie niet direct ingeschakeld, aangezien de familie zich eerst richtte op het vervoeren van de slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp. Pas vandaag is de politie op de hoogte gesteld van het geval.