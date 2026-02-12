Landveld over RvC-benoemingen: “Er wordt ook rekening gehouden met de politieke cultuur”

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) ingegaan op de kritiek vanuit de samenleving op de benoemingen in de Raden van Commissarissen (RvC’s) van staatsbedrijven.

Volgens de bewindsman is de werkelijkheid in Suriname nog steeds dat de politieke partijen die de coalitie vormen ook inbreng hebben in wie zij voordragen om in de RvC’s te gaan.

“De sollicitatieprocedure is iets dat loopt via het politieke proces. We hebben de cv’s van de mensen gezien en op basis daarvan worden er dan besluiten genomen. En dan worden de raden benoemd. Vanuit het hoogste niveau is er een trend gezet en met die trend wordt ook rekening gehouden met de politieke cultuur. En dat is wat we nu hebben.

Dat we niet van het ene op het andere moment precies honderd procent zijn gegaan. Dus de politieke partijen die de coalitie vormen, hebben ook inbreng in wie zij voordragen om in de raden van commissarissen te gaan. Dat is de werkelijkheid in Suriname nog steeds vandaag”, zei de TCT-minister.

De afgelopen dagen is er vooral veel kritiek geweest op de benoeming van activist en NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet in de RvC van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

De Surinaamse president Jennifer Simons ontkende afgelopen dinsdag in het programma Bakana Tori zelf ook dat er sprake is van friends-and-familybenoemingen in RvC’s. Volgens de politica is het wel de realiteit dat de politieke partijen de leden voordragen voor deze posten.