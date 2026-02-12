Laatste derde generatie boeroe in Suriname overleden op 100-jarige leeftijd

De 100-jarige Orlando Gerrerdus Veldhuizen, de laatste vertegenwoordiger van de derde generatie Nederlandse kolonisten (boeroes) in Suriname, is op woensdag 5 februari overleden. Hij wordt vandaag in besloten kring gecremeerd.

Veldhuizen werd geboren op 12 maart 1925 te Paramaribo als tweede kind van Alice Margaret Heilbron en Teunis Gerrerdus Veldhuizen. Zijn vader overleed toen hij slechts anderhalf jaar oud was, waardoor Orlando hem nooit heeft gekend.

De 100-jarige groeide op op de hoek van de Oude- en Nieuwe Charlesburgweg en bracht zijn jeugd door aan de Keizerstraat en Wagenwegstraat. Hij volgde zijn lagere schooltijd aan de Themenschool en besloot daarna zijn technische opleiding in de Verenigde Staten voort te zetten. In 1958 behaalde hij zijn diploma in Auto Mechanics & Diesel.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werkte Veldhuizen in de scheepvaart en voer met het schip Hermes naar verschillende landen, waaronder Colombia, Panama, Ecuador, de Stille Oceaan en Chili.

Gedurende deze reizen werd hij geconfronteerd met de gevaren van de oorlog, aangezien veel schepen weigerden uit vrees te varen. Ondanks de moeilijke omstandigheden bleef hij zijn werk voortzetten en bouwde hij een indrukwekkende carrière op in de scheepvaart van 1942 tot 1958.

Naast zijn werk in de scheepvaart is Veldhuizen een belangrijk lid van de Surinaamse gemeenschap geweest. Hij richtte het jeugdteam Transvaal op en speelde een sleutelrol in de oprichting van Oema Soso, het eerste jeugdteam dat werd getraind op verzoek van zijn dochter Sandra Veldhuizen en haar buurmeisje Jeane Lo Sam Sjoe. Deze meisjes mobiliseerden hun medeleerlingen van de Hendrikschool om zich bij het team aan te sluiten.

Veldhuizen had een grote passie voor hengelen, wat een belangrijke rol speelde in zijn leven. Ondanks de mogelijkheid om in de Verenigde Staten te blijven dankzij zijn greencard, besloot hij in 1953 definitief terug te keren naar Suriname, waar hij zijn leven verder opbouwde.

Hoewel hij zijn technische opleiding niet kon benutten, werkte hij bij verschillende bedrijven zoals Hanen, De Vries, Bruynzeel en uiteindelijk bij de Melk Centrale Paramaribo, waar hij tot aan zijn pensioen als stafmedewerker werkte.

In 1948 ontmoette hij zijn levenspartner L. Sookhlall. Na enkele jaren van ontmoetingen en gesprekken slaagde hij erin haar te overtuigen dat hij geen getrouwde man was, ondanks de verwarring die ontstaan was door zijn frequente gezelschap van zijn nichtje. In 1953 traden zij in het huwelijk en bleven zij samen tot het overlijden van Sookhlall in 2021. Het paar was 74 jaar samen.

Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan één zoon helaas is overleden. De 100-jarige woonde sinds 1953 aan de Costerstraat nummer 107 in Paramaribo.

Veldhuizen riep tijdens zijn huldiging ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag vorig jaar op tot het geven van prioriteit aan scholing, respect voor ouderen en het vermijden van ruzies en kwaad doen. Dat noemde hij zijn belangrijkste boodschap aan de volgende generaties. Daarnaast pleitte hij voor verbeteringen aan de infrastructuur in zijn omgeving.