In het bos bij Zanderij verdwaalde jongeman opgenomen in ziekenhuis

De 24-jarige Murvil van der Tap, die sinds zaterdag 7 februari vermist was in het bosgebied van Zanderij en woensdagochtend 11 februari terechtkwam, is ter observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De jongeman werd verzwakt aangetroffen bij een zandput ter hoogte van Derde Brug, waar truckchauffeurs hem herkenden van zijn foto op sociale media in Suriname, hem eerste hulp boden en de politie inschakelden.

De 24-jarige werd vervolgens door de politie opgehaald en naar de RGD-poli van Zanderij gebracht, vanwaar hij per ambulance naar het AZP werd vervoerd.

Van der Tap verdween zaterdagochtend rond 10.00 uur nadat hij vanuit een kostgrondje, waar hij met familieleden was, het bos was ingegaan om zijn behoefte te doen. Hij nam een tjap en een rol toiletpapier mee, maar keerde niet terug.

Na dagen van zoeken werden op dinsdag 10 februari vermoedelijke sporen van de vermiste aangetroffen.

Op een plek in het bos — op ongeveer één minuut loopafstand van de locatie waar Murvil voor het laatst werd gezien — werd toiletpapier gevonden. Dit werd beschouwd als een belangrijk spoor in het onderzoek naar zijn verdwijning.

De zoektocht werd na het vinden van de mogelijke sporen voortgezet, maar leverde geen resultaat op totdat de jongeman vanmorgen zelf uit het bos kwam.

De zoekactie werd uitgevoerd door onder andere de politie van RBT-Midden en Zanderij, inclusief de drone-unit, het Nationaal Leger, een groep jagers, boskenners en vrijwilligers.