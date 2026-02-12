HomeOnderwerpenJustitie en politieContainer uit Guyana met ruim 1.800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpen
Container uit Guyana met ruim 1.800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpen

De Belgische douane heeft vorige week in de haven van Antwerpen een enorme partij drugs onderschept in een container uit Guyana.

Volgens de autoriteiten ging het om 1.839 kilo cocaïne, die was verstopt tussen een lading oliën.

De geschatte groothandelswaarde van de verdovende middelen uit het buurland van Suriname bedraagt ruim 45 miljoen euro. De partij is inmiddels vernietigd.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de organisatie achter de smokkel, om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het transport en voor wie de drugs bestemd waren.

