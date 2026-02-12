Bromfietser ernstig gewond na aanrijding met auto Jagernath Lachmonstraat

Een bromfietser is vanmorgen ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. Het ongeval vond plaats ter hoogte van Stichting De Olifant.

Het slachtoffer werd in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De automobilist reed over de Jagernath Lachmonstraat in de richting van de Albertlaan. Op een gegeven moment reed hij via een openbraak langs de rijbaan om een woning aan de andere kant van de weg te bereiken.

De autobestuurder lette onvoldoende op de bromfietser, die met hoge snelheid richting Lalla Rookhweg reed, met de aanrijding als gevolg.

Zowel de bromfiets als de auto raakten aanzienlijk beschadigd. De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek.