HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser ernstig gewond na aanrijding met auto Jagernath Lachmonstraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser ernstig gewond na aanrijding met auto Jagernath Lachmonstraat

-

0

Caribbean Night

Een bromfietser is vanmorgen ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. Het ongeval vond plaats ter hoogte van Stichting De Olifant.

Het slachtoffer werd in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De automobilist reed over de Jagernath Lachmonstraat in de richting van de Albertlaan. Op een gegeven moment reed hij via een openbraak langs de rijbaan om een woning aan de andere kant van de weg te bereiken.

De autobestuurder lette onvoldoende op de bromfietser, die met hoge snelheid richting Lalla Rookhweg reed, met de aanrijding als gevolg.

Zowel de bromfiets als de auto raakten aanzienlijk beschadigd. De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Laatste derde generatie boeroe in Suriname overleden op 100-jarige leeftijd
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen