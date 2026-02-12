HomeOnderwerpenJustitie en politieBrand verwoest twee kantines van Pater Willem Ahlbrinckschool te Lelydorp
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Brand verwoest twee kantines van Pater Willem Ahlbrinckschool te Lelydorp

In Suriname zijn op het terrein van de Pater Willem Ahlbrinckschool aan de Poerwodadiweg te Lelydorp, twee kantines door brand getroffen. Dit gebeurde in de vroege ochtend van donderdag 12 februari 2026 .

De brandweer rukte onder meer met een tankautospuit uit en ging direct over tot bluswerkzaamheden.

Brandweervoorlichter Olton Pinas meldt aan de redactie van Waterkant.Net dat het gaat om twee kantines. De eerste kantine, waarin oude en niet meer gebruikte spullen waren opgeslagen, is volledig afgebrand. De tweede kantine, waar goederen lagen voor de verkoop, is gedeeltelijk uitgebrand.

De politie van bureau Lelydorp kreeg in de ochtend melding van de brand en begaf zich voor onderzoek naar de locatie. Bij aankomst werd vastgesteld dat het om twee stenen kantines ging die door het vuur zijn verwoest.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De Surinaamse politie zet het onderzoek voort.

