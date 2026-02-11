Vuurzee verwoest woning, slagerij, ijsfabriek en kledingszaak

Een pand aan de Jaquelineweg in Suriname is afgelopen nacht door brand volledig verwoest. De brand verwoestte niet alleen de woning, maar ook meerdere bedrijfsgebouwen op hetzelfde terrein. De totale schade is aanzienlijk zegt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Volgens Pinas gaat het om een pand van 10 bij 12 meter, eigendom van de 68-jarige W.P. Op het terrein bevonden zich daarnaast een kledingszaak, een slagerij, een ijsfabriek en een loods met keuken waar kipdelen werden opgeslagen. Alle gebouwen, inclusief de volledige inboedel, zijn door de vlammen in de as gelegd.

Vernomen wordt dat de brand is ontstaan in de kledingszaak. De eigenaar verklaarde dat hij een harde knal hoorde, kort daarna de vlammen die zich snel verspreidden naar de overige panden. Binnen korte tijd stonden alle gebouwen in lichterlaaie.

De Surinaamse brandweer was ter plaatse om verdere uitbreiding te voorkomen, maar kon het hele complex niet meer redden en ging alles verloren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Alle panden waren aangesloten op het elektriciteitsnet en verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. De Forensische Opsporing (F.O.) is ingeschakeld om een technisch onderzoek in te stellen naar de exacte oorzaak van de brand.

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.