Vrouw beroofd door mannen op bromfiets; ketting buitgemaakt, slachtoffer gewond afgevoerd

Een vrouw is woensdag aan de Pinapalmstraat in Suriname het slachtoffer geworden van een straatroof. Twee mannen op een bromfiets maakten haar halsketting buit en lieten haar gewond achter op het wegdek.

Volgens de eerste informatie naderden de verdachten het slachtoffer op een bromfiets. In een snelle actie werd de halsketting van haar nek getrokken. Door het geweld kwam de vrouw ten val en liep zij een barstwond op.

Op de foto is te zien hoe het slachtoffer op straat ligt in afwachting van medische hulp, terwijl omstanders en de politie zich verzamelen. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De daders zijn na de beroving in onbekende richting weggereden. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en is bezig met de opsporing van de verdachten.