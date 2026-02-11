VIDEO: Ruim 2,2 miljoen SRD buitgemaakt bij roofoverval King’s Enterprises

Bij de gewapende roofoverval van woensdagmorgen bij het hoofdkantoor van King’s Enterprises N.V. aan de Fredrik Derbystraat in Suriname is een fors geldbedrag buitgemaakt. Een medewerker werd daarbij door vier criminelen overvallen.

De overval vond plaats ter hoogte van de afdeling Financiën, tegenover het bedrijfspand van King’s Drankenpaleis.

De 59-jarige R.M. werd aangevallen door vier gemaskerde en in het zwart geklede criminelen die uit een witte Toyota Vitz stapten. De bestuurder bleef in het voertuig wachten.

Drie van de daders waren gewapend met vuistvuurwapens, terwijl één van hen een machinegeweer bij zich had.

De overvallers maakten een geldbedrag van in totaal 2.270.619 SRD buit, toebehorend aan King’s Drankenpaleis. Daarnaast namen zij een dienstwapen van het beveiligingsbedrijf Brotherhood Security mee.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. Na de overval stapten de verdachten snel weer in hun vluchtvoertuig en reden weg met medeneming van de buit.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

De beroving werd vastgelegd door een beveiligingscamera. Daarop is te zien hoe twee personen oversteken. Op het moment dat ze aan de overkant zijn springen vier personen uit een geparkeerde auto en rennen op de twee personen af: