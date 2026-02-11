HomeOnderwerpenJustitie en politieVermoedelijke sporen van vermiste Melvin van der Tap gevonden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vermoedelijke sporen van vermiste Melvin van der Tap gevonden

In het bosgebied te Zanderij zijn dinsdag vermoedelijke sporen aangetroffen die mogelijk verband houden met de sinds zaterdagochtend 7 februari vermiste 24-jarige Melvin van der Tap in Suriname.

De man verdween nadat hij vanuit een kostgrondje, waar hij met familieleden was, het bos was ingegaan om zijn behoefte te doen. Hij nam een tjap en een rol toiletpapier mee, maar keerde niet terug.

Waterkant.Net verneemt dat op een plek in het bos — op ongeveer één minuut loopafstand van de locatie waar Melvin voor het laatst werd gezien — toiletpapier is aangetroffen. Dit wordt beschouwd als een belangrijk mogelijk spoor in het onderzoek naar zijn verdwijning.

De Surinaamse autoriteiten, betrokken jagers en vrijwilligers zetten het zoekwerk voort. Familieleden hebben nieuwe hoop dat de vermoedelijke sporen zullen leiden tot nieuwe aanwijzingen en het terugvinden van hun dierbare.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

