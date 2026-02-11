HomeOnderwerpenJustitie en politieVermiste Melvin van der Tap is terecht
Vermiste Melvin van der Tap is terecht

Vermiste Melvin van der Tap is terecht

De 24-jarige Melvin van der Tap, die sinds zaterdag vermist was in het bosgebied van Zanderij, is terecht. Na vier dagen van grote ongerustheid kan zijn familie hem weer in de armen sluiten.

De info die de redactie van Waterkant.Net binnen heeft hierover is dat hij hulp was gaan zoeken bij een zandput ter hoogte van Derde Brug.

Truckchauffeur Avinash vertelde zojuist aan onze redactie dat hij daar was met z’n collega’s toen ze iemand uit het bos zagen komen. Ze herkenden Melvin van zijn foto op social media. Hij was verzwakt en kreeg voedsel en water, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

Over zijn gezondheidstoestand zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt.

Melvin raakte zaterdag rond 10.00 uur zoek toen hij samen met een familielid naar hun kostgrond was gegaan. Volgens de familie ging hij even het bos in, maar keerde niet terug. De daaropvolgende dagen werd intensief gezocht, aanvankelijk vooral door familieleden zelf.

De vermissing leidde tot bezorgdheid en oproepen om extra inzet van autoriteiten. Gisteren werden er sporen aangetroffen waardoor de hoop omheen te vinden toenam.

