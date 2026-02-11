Schietende criminelen trappen slaapkamerdeur open en vallen bewoner aan; halsketting buitgemaakt

Twee criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd op Klaaskreek in Suriname. In de woonkamer is daarbij een schot gelost. De bewoner bleef ongedeerd.

In gesprek met het slachtoffer, B.V. (42), verklaarde hij dat hij rond 02.30 uur lag te slapen toen zijn slaapkamerdeur plotseling werd ingetrapt. De daders vielen hem direct aan en bedreigden hem met een wapen.

Het slachtoffer kreeg meerdere slagen, maar wist zich te verweren. Uiteindelijk maakten de criminelen zijn zware gouden halsketting buit.

Na de worsteling verplaatsten zij zich naar de woonkamer, waar een van de rovers een schot loste. Niemand raakte gewond door het afgevuurde schot. Volgens het slachtoffer zou bovendien een andere kogel uit het wapen zijn gevallen, waarna de daders de plaats te voet verlieten.

De politie van Brokopondo werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Op de plaats delict is een mobiele telefoon aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van een van de verdachten. De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de daders.