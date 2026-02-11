HomeOnderwerpenGezondheidRestaurant in Moengo gesloten wegens smerige en onhygiënische toestanden
Restaurant in Moengo gesloten wegens smerige en onhygiënische toestanden

De bestuursdienst heeft dinsdagochtend inspectiewerkzaamheden uitgevoerd bij een restaurant in Moengo. Tijdens deze controle zijn ernstige overtredingen van de voedselveiligheids- en hygiënevoorschriften vastgesteld, waarop de zaak per direct is gesloten.

Inspecteurs troffen een sterk vervuilde keuken aan met onhygiënische opslag van vlees, etenswaren en andere producten. Ook werden dagenoude etensresten, onhygiënische voedselbereiding, smerige werkoppervlakken en een vervuilde oven geconstateerd.

Daarnaast was er sprake van ongedierte, slechte sanitaire voorzieningen, gebrekkige ventilatie en een zeer vervuilde vloer.

De controle volgde nadat een dag eerder bedorven voedsel aan een klant was verkocht. De burger ontdekte daarbij wormen in het geserveerde eten, wat een ernstige overtreding vormt van de geldende gezondheidsvoorschriften.

Volgens het commissariaat mag het restaurant pas weer opengaan nadat een hercontrole heeft plaatsgevonden en aantoonbare verbeteringen zijn doorgevoerd om de voedselveiligheid en hygiëne te waarborgen.

