‘Overlijden 16-jarige na pesten onderstreept noodzaak om taboe te doorbreken’

Het overlijden van een 16-jarige MULO-leerlinge, die na langdurig pesten verdelgingsmiddel innam, heeft Suriname diep geraakt. Deze tragedie staat niet op zichzelf, maar is volgens het Haagse raadslid Mairan Sewtahal een pijnlijke illustratie van een structureel probleem dat nog te vaak wordt onderschat: pesten onder kinderen en jongeren.

Sewtahal die in Nederland een vuist maakt tegen pesten. spreekt zijn grote verdriet en verontwaardiging uit en benadrukt dat pesten een onderwerp is dat blijvend en consequent aandacht vereist. Hij roept op tot structurele aandacht en actie.

“Uit mijn ervaring weet ik dat het voortdurend benoemen en bespreekbaar maken van pesten helpt. Juist wanneer we blijven wegkijken, voelen kinderen zich alleen en ongehoord,” aldus Sewtahal.

Volgens berichtgeving werd het slachtoffer herhaaldelijk vernederd en uitgescholden. Wat deze zaak extra schrijnend maakt, is dat veel kinderen die gepest worden het niet durven aankaarten bij ouders of leerkrachten. Angst voor schaamte, represailles of het gevoel niet serieus genomen te worden, zorgt ervoor dat pesten vaak verborgen blijft.

“Pesten is nog altijd een taboe. Kinderen zwijgen uit angst. Precies dát moeten wij als samenleving doorbreken. Scholen, ouders, overheid en politiek dragen hierin samen verantwoordelijkheid”, stelt Sewtahal die hierover ook een brief heeft geschreven aan de de voorzitter van de Surinaamse Nationale Assemblée.