HomeOnderwerpenMaatschappij'Overlijden 16-jarige na pesten onderstreept noodzaak om taboe te doorbreken'
MaatschappijNieuws uit NederlandUitgelicht

‘Overlijden 16-jarige na pesten onderstreept noodzaak om taboe te doorbreken’

-

0
Sewtahal bespreekt het onderwerp pesten op scholen in Den Haag

Caribbean Night

Het overlijden van een 16-jarige MULO-leerlinge, die na langdurig pesten verdelgingsmiddel innam, heeft Suriname diep geraakt. Deze tragedie staat niet op zichzelf, maar is volgens het Haagse raadslid Mairan Sewtahal een pijnlijke illustratie van een structureel probleem dat nog te vaak wordt onderschat: pesten onder kinderen en jongeren.

Sewtahal die in Nederland een vuist maakt tegen pesten. spreekt zijn grote verdriet en verontwaardiging uit en benadrukt dat pesten een onderwerp is dat blijvend en consequent aandacht vereist. Hij roept op tot structurele aandacht en actie.

“Uit mijn ervaring weet ik dat het voortdurend benoemen en bespreekbaar maken van pesten helpt. Juist wanneer we blijven wegkijken, voelen kinderen zich alleen en ongehoord,” aldus Sewtahal.

Volgens berichtgeving werd het slachtoffer herhaaldelijk vernederd en uitgescholden. Wat deze zaak extra schrijnend maakt, is dat veel kinderen die gepest worden het niet durven aankaarten bij ouders of leerkrachten. Angst voor schaamte, represailles of het gevoel niet serieus genomen te worden, zorgt ervoor dat pesten vaak verborgen blijft.

“Pesten is nog altijd een taboe. Kinderen zwijgen uit angst. Precies dát moeten wij als samenleving doorbreken. Scholen, ouders, overheid en politiek dragen hierin samen verantwoordelijkheid”, stelt Sewtahal die hierover ook een brief heeft geschreven aan de de voorzitter van de Surinaamse Nationale Assemblée.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Buurtbewoners ten einde raad over aanhoudende geluidsoverlast illegale bardancing
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen