Man neemt verdelgingsmiddel in na doodrijden van buitenvrouw

-

0
Het stel in betere tijden

In de zaak waarbij een man dinsdagmorgen zijn buitenvrouw bewust met zijn auto zou hebben aangereden aan de Velperstraat in Suriname en vervolgens op de vlucht sloeg, heeft de verdachte bestuurder Radjesh S. in de middag een verdelgingsmiddel ingenomen.

De 53-jarige S. is diezelfde middag overgebracht naar de Spoedeisende Hulp. Hij wordt ervan verdacht de 43-jarige Aartie Lautan, met wie hij een 7-jarige dochter heeft, opzettelijk te hebben aangereden met zijn Toyota Hilux en haar met het voertuig tegen een muur te hebben gedrukt.

De verdachte zou na het incident zijn weggereden en de vrouw in hulpeloze toestand hebben achtergelaten. Zij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Als gevolg van de opgelopen verwondingen is het slachtoffer Lautan in het ziekenhuis overleden.

Als motief wordt een ruzie genoemd die uit de hand is gelopen. Een zus van het slachtoffer verklaarde dat beiden alcohol hadden gebruikt en dat de man zeer jaloers was. Volgens de politie werd de man in de nabijheid van zijn woning aan de Mariestraat aangetroffen.

Het slachtoffer laat zes kinderen uit een eerdere relatie achter, in de leeftijd van 29, 22, 18, 16, 15 en 14 jaar, evenals de 7-jarige dochter uit de relatie met de verdachte.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek voortzet.

Sampie: “JusPol-minister niet eens met ontruiming concessie Zijin, maar hij moet opdracht uitvoeren”
