HomeNieuws uit SurinameJones: "De boot die we bij Canawaima hebben is een karkas"
Nieuws uit SurinameOverheidPolitiekUitgelicht

Jones: “De boot die we bij Canawaima hebben is een karkas”

-

0
Jones:
Beeld: YouTube videostill

Caribbean Night

NDP-parlementariër Ebu Jones heeft dinsdag aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de situatie bij Canawaima, de veerverbinding tussen Suriname en Guyana.

“Wat er nu daar gebeurt, is onkan. Er zijn passagiers die daar stranden. Het kan niet zo zijn dat wij gefocust zijn op toerisme en we niet eens een simpele veerboot op een bepaalde manier kunnen ordenen”, zei Jones.

De NDP’er merkte op dat de situatie niet ontstaan is tijdens de huidige regering, maar dat er een ‘broko pranasi’ is achtergelaten door de vorige regering.

“Maar laten we ervoor zorgen dat de zaken daar worden geregeld. Want de boot die we daar hebben, is een karkas. Die vorige regering heeft geen enkele investering daaraan gepleegd. Nu zit deze regering met de naweeën ervan”, aldus de NDP’er. Hij vroeg de regering om serieuze aandacht te vestigen.

De MV Canawaima, die de veerverbinding onderhoudt tussen Suriname en Guyana, is vorige week voor enkele dagen uit de vaart gehaald vanwege noodzakelijke reparaties. Hierdoor was het passagiers- en vrachtverkeer over water tussen beide landen volledig stilgelegd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Restaurant in Moengo gesloten wegens smerige en onhygiënische toestanden
Volgend artikel
Schietende criminelen trappen slaapkamerdeur open en vallen bewoner aan; halsketting buitgemaakt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen