Jones: “De boot die we bij Canawaima hebben is een karkas”

NDP-parlementariër Ebu Jones heeft dinsdag aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de situatie bij Canawaima, de veerverbinding tussen Suriname en Guyana.

“Wat er nu daar gebeurt, is onkan. Er zijn passagiers die daar stranden. Het kan niet zo zijn dat wij gefocust zijn op toerisme en we niet eens een simpele veerboot op een bepaalde manier kunnen ordenen”, zei Jones.

De NDP’er merkte op dat de situatie niet ontstaan is tijdens de huidige regering, maar dat er een ‘broko pranasi’ is achtergelaten door de vorige regering.

“Maar laten we ervoor zorgen dat de zaken daar worden geregeld. Want de boot die we daar hebben, is een karkas. Die vorige regering heeft geen enkele investering daaraan gepleegd. Nu zit deze regering met de naweeën ervan”, aldus de NDP’er. Hij vroeg de regering om serieuze aandacht te vestigen.

De MV Canawaima, die de veerverbinding onderhoudt tussen Suriname en Guyana, is vorige week voor enkele dagen uit de vaart gehaald vanwege noodzakelijke reparaties. Hierdoor was het passagiers- en vrachtverkeer over water tussen beide landen volledig stilgelegd.