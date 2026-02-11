HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende overval bij Kings Drankenpaleis
Gewapende overval bij Kings Drankenpaleis

Een groep criminelen heeft woensdag op klaarlichte dag een gewapende roofoverval gepleegd op Kings Drankenpaleis aan de Gemenelandsweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de daders volledig in het zwart gekleed waren, gemaskerd en gewapend.

Na hun daad verlieten de overvallers de plaats in een witte Toyota Vitz en reden richting het Molenpad.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat ze een onbekend geldbedrag hebben buitgemaakt, evenals een vuistvuurwapen.

De politie van bureau Herman Gooding is op het moment van schrijven aanwezig op de plaats delict. De medewerkers van het desbetreffende bedrijf worden gehoord.

Aan de opsporing en aanhouding van de overvallers wordt gewerkt.

‘Overlijden 16-jarige na pesten onderstreept noodzaak om taboe te doorbreken’
