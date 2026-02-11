Buurtbewoners ten einde raad over aanhoudende geluidsoverlast illegale bardancing

Buurtbewoners van de Atlas- en Hermesstraat trekken opnieuw aan de bel over aanhoudende geluidsoverlast van een illegaal opererende bardancing op de kruising van beide straten. Volgens omwonenden duurt de overlast al jaren en is hun woon- en leefklimaat ernstig aangetast.

Twee jaar geleden werd er door de politie, in samenwerking met de Economische Controle Dienst (ECD), een inval gedaan waarbij de illegale activiteiten werden stopgezet. Tijdens die controle werden onder meer illegaal ingevoerde alcoholische dranken, sigaretten en lachgas in beslag genomen. De uitbater werd aangehouden en na het betalen van een boete in vrijheid gesteld.

Volgens buurtbewoners was er rust maar sinds december 2025 is de situatie weer verslechterd. “Er wordt tot in de vroege ochtend gefeest. Bezoekers gebruiken luidruchtige krachttermen en vechtpartijen zijn niet uitgesloten,” aldus een omwonende die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wenst te blijven. De buurt, waar voornamelijk werkende gezinnen wonen, zou sinds de komst van de ondernemer haar rust hebben verloren.

Klachten bij diverse instanties zouden volgens de bewoners weinig hebben opgeleverd. De districtscommissaris (DC) zou meerdere malen hebben aangegeven dat de ondernemer niet over een geldige vergunning beschikt en dat deze ook niet zal worden verstrekt. Toch gaan de activiteiten volgens de buurt onverminderd door. De ondernemer stoort zich aan god noch gebod.

Bewoners stellen verder dat wanneer de politie van het ressort Geyersvlijt wordt ingeschakeld, er niet altijd wordt opgetreden. “Als de politie verschijnt, wordt de muziek zachter gezet. Zodra zij vertrekken, gaat het volume weer omhoog, soms zelfs harder dan daarvoor,” klinkt het. In het verleden zouden er ook bedreigingen zijn geuit richting buurtbewoners die hun beklag deden.

Met name kinderen en scholieren ondervinden hinder van de nachtelijke activiteiten. “Tijdens repetitieweken kunnen onze kinderen niet studeren of uitrusten. Feesten worden vaak slechts enkele uren vooraf via WhatsApp en sociale media aangekondigd,” aldus een andere bewoner.

Inmiddels is er een brief opgesteld aan de minister van Justitie en Politie. De brief wordt ondersteund door handtekeningen van meerdere buurtbewoners. Dinsdagavond vond er nog een zogenoemde ‘Sexy Pre-Whisper Party’ plaats met een bekende kaboela-band. Voor 13 februari staat een ‘Whisper Party’ gepland met optredens van verschillende bands.

De buurt hoopt dat de bevoegde instanties tijdig zullen ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen en het woon- en leefklimaat in de wijk te herstellen.