Bink vraagt aandacht voor staking bestuursambtenaren: “Laten wij het echte licht zien in die tunnel”

NDP-parlementariër Ingrid Bink heeft dinsdag haar afkeuring in De Nationale Assemblee (DNA) uitgesproken over het feit dat de ambtenaren bij de bestuursdienst, vallend onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), al meer dan 4½ maand staken. Hierdoor kunnen districtscommissarissen niet adequaat functioneren.

“Het kan niet zo zijn dat de ambtenaren, de bestuursdienst, al meer dan 4½ maand staken. Het is een immens probleem in alle districten en de dc kan niet adequaat functioneren”, zei Bink. Zij vroeg de regering om extra aandacht hieraan te geven en met een duurzame oplossing hiervoor te komen.

“Laten wij het echte licht zien in die tunnel. Niet een licht van een rijdende trein die ons doodbotst, maar een licht voor welvaart en ontwikkeling”, aldus de parlementariër.

De Algemene Bond van Personeel bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (ABPRO) heeft de acties vanaf begin januari verscherpt en wil concrete acties zien. De kernpunten van de onvrede betreffen achterstallige bevorderingen, gratificaties, vaste aanstellingen en de uitbetaling van vervoerstoelagen.

BiZa-minister Marinus Bee merkte op dat deze kwestie de volledige aandacht van de regering heeft. Vandaag nog is er een bespreking op het ministerie met de ABPRO hierover, omdat gebleken is dat er heel veel onvolkomenheden zijn in de administratie. BiZa zal deze zaken herstellen.