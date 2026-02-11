HomeOnderwerpenMaatschappijAutoriteiten grijpen snel in na melding verrotte boom bij Wijdenboschbrug
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Autoriteiten grijpen snel in na melding verrotte boom bij Wijdenboschbrug

-

0

Caribbean Night

De autoriteiten in Suriname hebben dinsdag 10 februari snel ingegrepen nadat op sociale media melding werd gemaakt van een boom bij de voet van de Wijdenboschbrug die vanuit de stam aan het verrotte was.

Onder leiding van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) is meteen gewerkt aan het omzagen en opruimen van de boom, die een potentieel gevaar vormde.

OGA-directeur Anwar Moenne benadrukt het belang van de gemeenschap bij het signaleren van gevaarlijke bomen en andere openbare obstakels. “Het is essentieel dat situaties zoals deze direct doorgegeven worden, zodat er snel kan worden opgetreden.”

Volgens de directeur kan tijdige melding veel problemen voorkomen. “Snelle rapportage kan ongelukken of schade vermijden en draagt op die manier bij aan de veiligheid van iedereen in het land.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Alicia Grootfaam verbreekt bijna 50 jaar oud Surinaams discuswerprecord
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen