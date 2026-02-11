Autoriteiten grijpen snel in na melding verrotte boom bij Wijdenboschbrug

De autoriteiten in Suriname hebben dinsdag 10 februari snel ingegrepen nadat op sociale media melding werd gemaakt van een boom bij de voet van de Wijdenboschbrug die vanuit de stam aan het verrotte was.

Onder leiding van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) is meteen gewerkt aan het omzagen en opruimen van de boom, die een potentieel gevaar vormde.

OGA-directeur Anwar Moenne benadrukt het belang van de gemeenschap bij het signaleren van gevaarlijke bomen en andere openbare obstakels. “Het is essentieel dat situaties zoals deze direct doorgegeven worden, zodat er snel kan worden opgetreden.”

Volgens de directeur kan tijdige melding veel problemen voorkomen. “Snelle rapportage kan ongelukken of schade vermijden en draagt op die manier bij aan de veiligheid van iedereen in het land.