Alicia Grootfaam verbreekt bijna 50 jaar oud Surinaams discuswerprecord

Alicia Grootfaam (22), lid van atletiekvereniging Profosoe, heeft op zondag 8 februari geschiedenis geschreven in het discuswerpen door met een worp van 40,61 meter het Surinaams nationaal record te verbeteren.

Het vorige record stond bijna 50 jaar op naam van Orlanda Lynch, die op 7 maart 1976 een afstand van 40,52 meter noteerde. Met haar prestatie heeft Grootfaam dit historische record met negen centimeter aangescherpt.

De nieuwe recordworp werd opnieuw en officieel nagemeten met een metalen meetband door scheidsrechter Marcia Perry, meldt de Surinaamse Atletiek Bond (SAB). Daarmee is de prestatie formeel erkend als het nieuwe nationale record.

De prestatie van Grootfaam markeert een belangrijke mijlpaal voor de Surinaamse atletiek en onderstreept de sterke ontwikkeling van de discuswerpsport.