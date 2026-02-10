Zoë Loen (24) uit Delft vertegenwoordigt Suriname bij Miss Asia Pacific International 2026

De 24-jarige Zoë Loen uit Delft zal Suriname vertegenwoordigen bij Miss Asia Pacific International, een internationale missverkiezing die in het najaar van 2026 plaatsvindt in de Filipijnen. Voor Loen is het een bijzonder traject waarin haar leven in Nederland en haar Surinaamse achtergrond samenkomen.

Loen is geboren en opgegroeid in Delft, waar zij haar havodiploma behaalde aan het Christelijk Lyceum Delft. Naast haar baan op een accountancykantoor werkt zij als model en is zij actief als begeleider en manager van kinderen in de modellenwereld.

De band met Suriname speelt een grote rol in haar verhaal. Aan vaderskant heeft Loen dubbele inheemse roots in combinatie met Afrikaanse afkomst. Een deel van haar familie woont nog in Suriname, onder meer in Apetina. Ook via haar moeder zijn er sterke wortels: haar familie heeft Surinaamse én Indonesische achtergrond en woonde jarenlang in het land.

Door haar benoeming zegt Loen zich bewuster te zijn geworden van haar herkomst. Zo werd ze door haar oma van vaderskant uitgenodigd om traditionele Surinaamse klederdracht te dragen, zoals haar voorouders dat deden. Volgens Loen was dat een bijzonder moment, omdat ze zichzelf daarin “op een heel andere manier” terugzag.

Miss Asia Pacific International, dat sinds 1965 bestaat, geldt als een van de oudste internationale missverkiezingen en legt volgens Loen nadruk op culturele diversiteit. Ze benadrukt dat het voor haar niet alleen draait om uiterlijk, maar ook om het uitdragen van cultuur en het inspireren van anderen.

In september 2026 vertrekt Loen naar de Filipijnen voor een intensief programma met trainingen, culturele activiteiten en maatschappelijke projecten. De finale staat gepland voor oktober.

Haar familie hoopt daarbij aanwezig te zijn; volgens Loen kijken haar ouders en andere familieleden al naar de mogelijkheden om te reizen. Ondanks de drukke voorbereiding ziet ze het traject vooral als een kans om te groeien: zwaar, maar de moeite waard.