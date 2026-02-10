Van Samson voorstander herinvoering aanwezigheid politie bij alle aanrijdingen

VHP-parlementariër Cedric van Samson is voorstander van het herinvoeren van de tussenkomst van de politie bij alle aanrijdingen. Volgens de politicus zorgt het ontbreken van de politie er vaak voor dat benadeelden bij eenvoudige aanrijdingen slachtoffer worden van gewelddadige berovingen.

“Ik vraag of het beleid waarbij bepaald is dat na een aanrijding de politie niet meer uitrijdt, geëvalueerd kan worden. Omdat er een heleboel roofovervallen zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, waarbij Surinamers het slachtoffer zijn geworden van een roofoverval na een zogenaamde aanrijding. Omdat men ervan uitgaat dat de politie niet meer komt.

Dan stapt een vrouw uit haar auto, om daarna beroofd te worden. Dus ik vraag aan de minister van Justitie en Politie of dat beleid ook heroverwogen kan worden”, zei Van Samson vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft onder toenmalig minister Ferdinand Welzijn in 2018 de blikschaderegeling ingevoerd. De blikschaderegeling houdt in dat er bij een aanrijding tussen motorvoertuigen niet op de komst van de politie gewacht hoeft te worden, zoals dat voorheen wel het geval was. Betrokken partijen vullen dan een schadeformulier in voor de afwikkeling van de schade bij de verzekeringsmaatschappijen.

Beoogd werd hiermee de verkeersopstoppingen bij kleine aanrijdingen te voorkomen. Dit geldt voor gevallen waarbij er slechts sprake is van blikschade en de voertuigen zonder grote inspanning op eigen kracht kunnen worden verplaatst.

Van Samson vroeg aan JusPol-minister Harish Monorath om ook statistieken te presenteren over hoe dit beleid tot nu toe heeft gewerkt. Vicepresident Gregory Rusland deelde mee dat de regering op een ander moment antwoord zal geven op deze vraag.