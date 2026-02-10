Sampie: “JusPol-minister niet eens met ontruiming concessie Zijin, maar hij moet opdracht uitvoeren”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie beweerde dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) het niet eens is met het besluit van de regering om het gebied tussen de grens van Nieuw Koffiekamp en de Royal Hill-mijn, inclusief het Redi Bergi-gebied, uiterlijk vrijdag 13 februari volledig te ontruimen.

De bewindsman zou daarbij echter geen optie hebben, aangezien hij als minister de opdracht moet uitvoeren. Sampie merkte op dat het besluit tot ontruiming het resultaat is van overleg binnen de regering en dat Monorath, die hij aanduidde als een jongeman uit de getto, dit aan hem zelf zou hebben gezegd.

“Natuurlijk moet hij de opdracht uitvoeren, maar als jongeman uit de getto heeft hij gezegd: ‘Sampie, ik ben het er niet eens mee. Maar ik ben de minister en ik moet de opdracht uitvoeren’. Ik wil aan de regering vragen om de weg van dialoog te bewandelen in deze, want ik houd mijn hart vast voor het maatschappelijk effect dat deze ontruiming kan hebben voor Suriname, voor de gezinnen van deze 1.500 mannen die dit zien als een bron van inkomsten”, stelde Sampie.

Volgens de parlementariër zijn deze mannen tijdens de vorige regeerperiode niet ontruimd en moet het daarom ook niet gebeuren tijdens deze regeerperiode. “Brunswijk en Santokhi hebben altijd de weg van dialoog gekozen. Laat mevrouw Simons de weg van dialoog kiezen om die jongens tegemoet te komen”, aldus Sampie.

Monorath zei in zijn verklaring dat de regering voor de veiligheid een cleansweep bezig is voor te bereiden. Dat is niet hals over kop gedaan, maar daarbij zijn heel wat actoren en trajecten meegenomen en betrokken. Bovendien stelde hij dat er haast in elke regeerperiode illegalen uit concessiegebieden zijn verwijderd.

“De mensen worden sinds eergisteren geconvoceerd. Ze worden eveneens geregistreerd om te kijken op welke wijze ze elders misschien kunnen worden ondergebracht. Maar er is ook een strafrechtelijk onderzoek dat nog steeds voortgaat om de vraag te beantwoorden waarom wel en waarom niet. Er is onder elke regering wel eens een cleansweep. Er zijn mensen verwijderd geworden van goudvelden waar ze niet moesten zijn of waar hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden”, zei de minister.

Volgens de minister is de regering er nimmer om zaken te laten escaleren. Hij benadrukte als minister van JusPol te allen tijde de opdrachten die zijn bedoeld voor de veiligheid van het gebied uit te voeren, zodat de burger, goudzoeker en het bedrijf veilig kunnen zijn. Mensen moeten volgens hem in een veilige omgeving voor hun levensonderhoud kunnen voorzien. Iets dat nu niet gebeurt.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei na een schorsing een fractieleidersoverleg te hebben gehad en daarbij ook met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen te hebben gesproken. Afgestemd is dat vertegenwoordigers van de illegale goudzoekers woensdagmiddag voor overleg worden ontvangen op NH. Daarbij zullen ook de minister van JusPol en de vaste DNA-commissie NH aanwezig zijn. Volgens Parmessar moeten zaken op een humane manier worden aangepakt en zal er daarom gezamenlijk worden gebrainstormd over een werkbare oplossing.

BEP-parlementariër Ronnie Asabina merkte op dat het bericht over de ontruiming voor meer onduidelijkheid heeft gezorgd. “We vernemen graag om welk gebied het exact gaat. Gaat het om de mijnen of in de nabijheid van die mijnen? We weten dat het bedrijf Rosebel Gold Mines een werkrelatie heeft met geregistreerde, georganiseerde werknemers en zelfstandigen van Nieuw Koffiekamp en omgeving. Gaat het om die groep? En wat is de reden van die ontruiming? Op welke wijze en in welke mate is het besluit genomen na afstemming met de omliggende gemeenschappen?”, stelde Asabina.

Volgens de politicus zorgt het feit dat de goudsector niet wordt geordend alleen maar voor meer problemen. Zo worden dorpelingen in Brokopondo steeds meer verdreven, afgeperst, gehinderd, onder druk gezet en gepijnigd. “Eigenlijk hebben we in de goudsector de situatie waarin de macht van de sterkste geldt. Wie het kruis heeft, zegent zichzelf”, stelde de politicus. Volgens hem zijn er zelfs gevallen waarbij steeds meer buitenlanders arriveren en met geweld, soms met papieren vanuit Paramaribo, Surinamers verdrijven en plekken opeisen.

“De toon maakt altijd de muziek. Indien de minister van JusPol inderdaad heeft aangegeven dat hij een opdracht uitvoert, dan wil ik graag weten: een opdracht van wie”, stelde NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa. Volgens de politica is in dit geval eerder een dode gevallen nadat een goudzoeker illegaal bezig was op het terrein van Zijin/Rosebel Gold Mines. Echter vindt zij dat goud altijd weer gevonden kan worden, maar een verloren mensenleven niet hersteld kan worden. Door de ordening die de regering nu tracht te brengen, zullen juist de jongens in het binnenland de verliezende derden zijn.

Afonsoewa vindt dat regeringen keer op keer hebben gefaald om de ontwikkeling te brengen die het binnenland nodig heeft. Daarnaast worden deze jongens, na een keer te zijn geholpen door de regering, steeds weer aan hun lot overgelaten. Zij waarschuwde voor een chaotische situatie in het binnenland indien deze ontruiming normaal doorgaat. Haar voorstel is dat de regering rustig met de mensen praat en met tact een oplossing zoekt. “Unu no wani probleem ini a binnenland”, aldus Afonsoewa.

NDP-parlementariër Ebu Jones zei dat de illegale goudzoekers die in de mijnen van Zijin worden aangehouden, naar politiepost Brownsweg worden overgebracht. Echter zouden zij na het betalen van een bepaald bedrag weer worden vrijgelaten. De NDP’er vraagt zich af welke wettelijke grondslag er hiervoor bestaat. “En de bedragen kunnen flink oplopen. Ik heb begrepen: eerste keer 5.000, tweede keer 10.000 en noem maar op”, aldus Jones.