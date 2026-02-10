Ruim 1.200 flessen lachgas onderschept onderweg naar Suriname

Een grote zending lachgas die bestemd was voor Suriname is onderschept in de haven van Vlissingen in Nederland. Het gaat om 1.296 flessen lachgas, die waren verstopt in een verzamelcontainer die onderweg was naar het land.

Volgens de Nederlandse douane werd de container vorige week geselecteerd voor een controle. Het betrof een zogenoemde verzamelcontainer, waarbij meerdere partijen ruimte kunnen huren om goederen naar het buitenland te verschepen.

Tijdens de inspectie ontdekten douaniers, met behulp van speurhonden, drie pallets met lachgasflessen die niet waren aangegeven.

De flessen bleken bovendien te lekken, waardoor een duidelijke geur vrijkwam. Dat leidde tot verder onderzoek en uiteindelijk tot de inbeslagname van de volledige zending. De douane maakte de onderschepping pas vandaag openbaar.

Lachgas valt onder de Opiumwet en mag niet zonder vergunning worden uitgevoerd of verhandeld. Illegaal wordt lachgas vooral gebruikt als roesmiddel: mensen inhaleren het gas (meestal via ballonnen) voor een kort, euforisch effect dat vaak bij feesten en in het uitgaansleven wordt gezocht.

Soms wordt het ook gecombineerd met alcohol of andere drugs om het effect te versterken.

Het gebruik is risicovol: het kan leiden tot zuurstoftekort, bewusteloosheid en ongelukken, en bij herhaald gebruik tot schade aan het zenuwstelsel. Daarom is handel, vervoer of uitvoer zonder vergunning strafbaar en valt het onder strenge wetgeving.

De flessen zijn inmiddels overgedragen aan de politie en zullen worden vernietigd.