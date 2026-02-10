HomeOnderwerpenJustitie en politiePersoneel Royal Breeze Hotel schiet te hulp bij beginnende brand KFC
Personeel Royal Breeze Hotel schiet te hulp bij beginnende brand KFC

KFC vestiging in Suriname

In de vroege ochtenduren van dinsdag 10 februari is een potentieel grote brand bij het KFC-filiaal aan de Waterkant in Suriname in de kiem gesmoord, mede dankzij de alerte reactie en medewerking van het personeel van het nabijgelegen Royal Breeze Hotel.

Rond de klok van 02:50 uur werd de brand ontdekt bij het fastfoodrestaurant. Terwijl een medewerker van het hotel direct de brandweer inschakelde, werd ook de aanwezige beveiliging geactiveerd om de nodige protocollen te starten en hun supervisors te informeren.

Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, ontstond er een kritieke situatie toen bleek dat de eigen apparatuur op dat moment niet naar behoren functioneerde. Om geen kostbare tijd te verliezen, deed de brandweer een beroep op de faciliteiten van het Royal Breeze Hotel.

Het hotelpersoneel aarzelde geen moment en stelde direct eigen brandblussers ter beschikking aan de manschappen van de brandweer. Dankzij deze snelle uitwisseling van materieel kon het vuur effectief worden bestreden en werd erger voorkomen.

Nadat het vuur volledig was gedoofd, werd het geleende materieel weer overhandigd aan het hotel. Dankzij de goede samenwerking tussen de lokale onderneming en de hulpdiensten is de schade beperkt gebleven.

