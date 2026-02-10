OBBS stelt ultimatum aan onderwijsminister: schoolvervoer mogelijk stil vanaf maandag

De Organisatie van Bushouders en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een ultimatum gesteld over de naleving van de overeenkomst voor schoolvervoer die vorig jaar is gesloten. De organisatie stelt dat gemaakte afspraken ondanks herhaalde toezeggingen en overlegmomenten structureel niet worden nagekomen, waardoor vervoerders inmiddels met ernstige financiële problemen kampen.

In een brief gedateerd 26 januari 2026 wijst de OBBS erop dat er onder meer was afgesproken dat er een nominale verhoging van SRD 300 per traject per dag zou komen bovenop het starttarief, voor zowel bus- als boothouders. Daarnaast zou er sprake zijn van start van reguliere betalingen per november 2025 en zouden suppletiegelden over november/december 2025 uiterlijk januari 2026 worden uitbetaald.

Verder noemt de OBBS afspraken over integratie van suppletiebetalingen in de reguliere betaling vanaf februari 2026, een tariefaanpassing en inzet van bussen per 1 oktober 2025, en een structurele verbetering en herstructurering van het schoolvervoer, inclusief administratieve versterking om tijdige uitbetaling te garanderen.

Volgens de organisatie zijn deze afspraken tot nu toe niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

De gevolgen zijn volgens de OBBS duidelijk: vervoerders ontvangen hun inkomsten systematisch te laat, terwijl achterstanden blijven oplopen. De situatie wordt ‘onhoudbaar’ genoemd en zou de continuïteit van het schoolvervoer bedreigen.

De organisatie stelt nu een harde deadline: als alle betalingsachterstanden en reguliere betalingen niet volledig zijn voldaan uiterlijk vrijdag 13 februari 2026, kan de OBBS geen garantie geven dat het schoolvervoer vanaf maandag 16 februari 2026 wordt voortgezet.

De OBBS benadrukt dat zij zich bewust is van de impact voor leerlingen, ouders en het onderwijsveld, en zegt niet uit te zijn op verstoring van het onderwijsproces. Volgens de organisatie gaat het om het afdwingen van naleving van afspraken en een eerlijke behandeling van haar leden.